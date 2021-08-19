На Среднем Урале справились с дефицитом вакцины от COVID-19

Проблем с вакциной на Урале нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области справились с дефицитом вакцины от коронавируса. Напомним, что последнее время в торговых центрах уральской столицы наблюдались очереди, а вакцины на всех желающих привиться не хватало.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, сейчас в области с вакцинакцией проблем нет.

- У нас 150 тысяч вакцин, еще в ближайшие два дня будет еще 130 тысяч доз. Это разные вакцины. Поэтому дефицита нет, общее количество превысит 200 тысяч доз, - заявил Павел Креков.

Заместитель главы региона также отметил, что на Урале наблюдается умеренный всплеск заболеваемости COVID-19 среди малышей.