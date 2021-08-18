Стало известно, что стало причиной лесного пожара под Первоуральском

В тушении огня задействованы больше ста спасателей. Фото: ГУ МЧС

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что стало причиной пожара под Первоуральском. Напомним, лес загорелся 17 августа. Первоначально площадь огня составляла около девяти гекторов, но уже к вечеру, из-за мощных порывов ветра, она увеличилась до 40 га.

- Уже выяснили, что этот пожар начался по причине нахождения людей в лесу и оставленного костра, из-за которого загорелся камыш, - рассказал Алексей Орлов в ходе объезда города. - Сегодня утром я разговаривал с заместителем министра, который курирует все вопросы по тушению пожаров. К вечеру обещали полностью локализовать эту проблему.

Напомним, из-за пожара под Первоуральском Екатеринбург окутал смог. По словам мэра, он исчезнет через пару дней.