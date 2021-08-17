Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух в поселке Рудном после сообщения о выбросе химикатов

Туман в Рудном был замечен в понедельник вечером. Фото: кадр с видео из соцсетей

Накануне вечером жители поселка Рудный под Екатеринбургом пожаловались на странный туман с неприятным запахом, который стелился по улицам. В связи с этим на место происшествия для расследования выехали специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

- Был произведен отбор проб атмосферного воздуха в районе близлежащей жилой застройки на определение концентрации веществ: углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты, - уточняют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано.

По одной из версий странный туман мог появиться из-за возможного выброса химических веществ на одном из промышленных предприятий. Изначально в социальных сетях появлялась информация о возможном взрыве в промзоне, но почти сразу в МЧС это предположение опровергли.