В МЧС рассказали о ЧП в поселке Рудный в Екатеринбурге

Специалисты проверил замеры в поселке Рудный. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Около 21 часа 16 августа 2021 года жители поселка Рудный под Екатеринбургом обратили внимание на химический запах, идущий со стороны промышленной зоны, расположенной неподалеку. Также местные жители заметили туман. По данным ТАСС, с одного из предприятий могла произойти утечка химикатов.

Первые сообщения в МЧС о ЧП стали поступить в 20:50 по местному времени, некоторые жители поселка говорили о возможном взрыве на предприятии. Эту информацию позже опровергли в МЧС.

На место выехали специалисты пожарно-спасательной части, заявившие по итогам проверки, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

- 16 августа 2021 года в 20:58 по местному времени поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны муниципального образования город Екатеринбург, поселок Рудный Свердловской области. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной части ГУ МЧС по Свердловской области. После замеры проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Информация оперативная и подлежит уточнению, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

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