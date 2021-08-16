МЧС: взрыва в поселке Рудный под Екатеринбургом не было

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Свердловской области не подтвердили факт мощного взрыва в поселке Рудный, после которого населенный пункт окутал плотный туман, а в воздухе запахло химикатами.

- Официально заявляем, взрыва в поселке Рудный не было. Сейчас на месте происшествия работают наши специалисты, они выясняют точную причину случившегося. Более развернутые комментарии будут позже, - сообщили «КП-Екатернбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: скриншот видео

Напомним, первые сообщения о ЧП спасатели получили в 20:50 по местному времени, тогда горожане пожаловались на химический запах в районе промзоны. После чего на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части.

По официальным данным, после замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Издание «ТАСС-Урал» сообщает со ссылкой на собственный источник, что на месте происшествия произошла утечка химического вещества. Речи об эвакуации населения пока не идет. Очевидцы происшествия сообщают, что видимость в поселке упала, а в воздухе стоит запах серы.