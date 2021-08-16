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Происшествия16 августа 2021 20:05

В поселке Рудный под Екатеринбургом прогремел взрыв

Взрыв произошел на промзоне
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

16 августа в одной из промзон Екатеринбурга прогремел мощный взрыв. Предположительно, ЧП случилось в поселке Рудный. Об этом пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на свой источник.

- В 20:50 поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании Екатеринбург, поселок Рудный. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По сообщениям ведомства, после замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Информация оперативная и подлежит уточнению. Издание «ТАСС-Урал» сообщает со ссылкой на собственный источник, что на месте происшествия произошла утечка химического вещества. Речи об эвакуации населения пока не идет. Очевидцы происшествия сообщают, что видимость в поселке упала, а в воздухе стоит запах серы.

Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, а также есть ли пострадавшие.

Новость дополняется.

В поселке Рудный под Екатеринбургом прогремел взрыв
По сообщениям МЧС, после замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Видео: "МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР" на РОССИИ 24.
ЧППроисшествия: ЧП