Конкурс на проектирование нового участка трассы Казань – Екатеринбург отменен

Ориентировочная протяженность участка трассы должна составить 274 километра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госкомпания «Автодор» отменила конкурс на проектирование дороги Дюртюли - Ачит, которая должна была стать новым участком трассы Казань - Екатеринбург. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок. В опубликованных документах указано, что подрядчика перестали искать из-за «непредвиденных обстоятельств».

Напомним, планировалось, что из федерального бюджета на проект планировки участка трассы выделят 883 миллиона 775 тысяч рублей. Ориентировочная протяженность участка трассы должна составить 274 километр.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о сложностях продления трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга, а именно о повышении цен на стройматериалы и нехватке рабочей силы. Однако вместе с тем, он заверил, что работы будут закончены до установленного срока.