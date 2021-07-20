На проект планировки участка трассы Казань - Екатеринбург потратят больше 800 миллионов рублей

Участок трассы пройдет через 25 территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из федерального бюджета выделят на проект планировки участка трассы Казань – Екатеринбург 883 миллиона 775 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Подрядчика ищет госкомпания «Автодор».

Согласно опубликованным документам, речь идет об участке дороги Дюртюли - Арти, который пройдет через 25 территорий: сельских поселений, муниципальных районов и городских округов трех регионов - Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Ориентировочная протяженность участка трассы составит 274 километра.

В апреле Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию распорядился, чтобы трасса М-12 Москва - Екатеринбург была достроена за три года. Изначально ее строительство планировали закончить к 2030 году.

Недавно вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о сложностях продления трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга, а именно о повышении цен на стройматериалы и нехватке рабочей силы. Однако вместе с тем, он заверил, что работы будут закончены до установленного срока.