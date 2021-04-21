Владимир Путин призвал достроить трассу Москва - Екатеринбург за три года

На проектирование трассы Казань-Екатеринбург планируют потратить почти 114 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в среду, 21 апреля распорядился, чтобы трасса М-12 Москва - Екатеринбург была достроена за три года. Ранее строительство дороги планировали закончить к 2030 году

- Мы выделим средства на опорные магистрали. Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной магистрали Москва - Казань, - сказал президент.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил после выступления Владимира Путина, что скоростная магистраль разгрузит трассы и даст новые возможности грузоперевозчикам и автомобилистам.

- Это, безусловно, очень серьезный шаг к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной России. Это, конечно, крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской области, – отметил глава региона.

Напомним, что ранее проработать продление трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга поручил министру транспорта Евгению Дитриху премьер-министр России Михаил Мишустин. Дорога Казань-Екатеринбург должна стать частью масштабного трансконтинентального проекта строительства автодороги «Европа - Западный Китай».

На проектирование трассы Казань-Екатеринбург, согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, планируют потратить почти 114 миллионов рублей. Заказчиком проектирования скоростной трассы выступает общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инвест».