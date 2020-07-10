Михаил Мишустин поручил Минтрансу доработать продление трассы Москва – Казань до Екатеринбурга

10 Июль 2020 2020-07-10T20:28:44+03:00

Трассу М-12 Москва – Казань планируют продлить до Екатеринбурга к 2030 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру транспорта Евгению Дитриху проработать продление трассы М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на совещание по вопросу строительства автодороги «Европа – Западный Китай». Трасса Казань-Екатеринбург должна стать частью этого масштабного трансконтинентального проекта.

– Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга к 2030 году, как мы и договорились, и предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном, – сказал на совещании Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что продление трассы позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут Европа – Западный Китай и обеспечить по нему бесперебойный транзит. Дать соответствующее поручение его просил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что на данный момент ведомство прорабатывает опорную сеть автомобильных дорог, куда включен и коридор Европа – Западный Китай с продлением до Екатеринбурга.

Ранее мы писали о том, что на проектирование трассы Казань-Екатеринбург планируют потратить почти 114 миллионов рублей. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Заказчиком проектирования скоростной трассы выступает общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инвест».

ИСТОЧНИК KP.RU