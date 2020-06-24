Создадут новый «Шелковый путь»: Екатеринбург и Казань соединит скоростная трасса

Екатеринбург и Казань соединит скоростная трасса. Проезд на ней будет платным. На ее проектирование планируют потратить почти 114 миллионов рублей. Эта информация содержится на официальном портале госзакупок. В документации к закупке говорится, что скоростная трасса «Казань – Екатеринбург» войдет в состав скоростного международного транспортного коридора «Запад-Восток».

- Данный коридор имеет стратегическое значение для Российской Федерации, как в части развития транзитного потенциала страны и ее интеграции в мировое транспортное пространство, так и в части сбалансированного развития регионов, - говорится в документации к закупке.

Подрядчику, который выиграет проект необходимо будет высчитать количество автомобилей в год, которое проедет по трассе, а также подсчитать количество машинокилометров, а также произвести еще ряд исследований. Всего подрядчику в ходе проектирования проекта будет нужно выполнить семь заданий. На них большинство из них отводится время в 30 дней. Более конкретных сроков когда будет закончено проектирование и начнется строительство трассы Екатеринбург-Казань – нет.

Заказчиком проектирования скоростной трассы выступает общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инвест». Источник финансирования работ по проектированию - собственные средства компании, говорится в документации к закупке.

Развитие скоростных автомагистралей в нашей стране – часть проекта, подписанного президентом России еще в 2014 году. Ожидается, что трасса Казань-Екатеринбург станет частью масштабного трансконтинентального проекта «Европа – Западный Китай». Как уточняют в Министерстве транспорта России, этот проект предполагает воссоздание Шелкового пути, который не одно тысячелетие связывал Европу и Китай. Протяженность этого обширного маршрута составит порядка 8 500 км.