2020-06-24T09:57:29+03:00
Общество

Создадут новый «Шелковый путь»: Екатеринбург и Казань соединит скоростная трасса

На проектирование проекта потратят почти 114 миллионов рублей
Евгений СТОЯНОВ
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Ожидается, что трасса Казань-Екатеринбург станет частью масштабного трансконтинентального проекта «Европа – Западный Китай»Ожидается, что трасса Казань-Екатеринбург станет частью масштабного трансконтинентального проекта «Европа – Западный Китай»Фото: Дмитрий БУЛАТОВ
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Екатеринбург и Казань соединит скоростная трасса. Проезд на ней будет платным. На ее проектирование планируют потратить почти 114 миллионов рублей. Эта информация содержится на официальном портале госзакупок. В документации к закупке говорится, что скоростная трасса «Казань – Екатеринбург» войдет в состав скоростного международного транспортного коридора «Запад-Восток».

- Данный коридор имеет стратегическое значение для Российской Федерации, как в части развития транзитного потенциала страны и ее интеграции в мировое транспортное пространство, так и в части сбалансированного развития регионов, - говорится в документации к закупке.

Подрядчику, который выиграет проект необходимо будет высчитать количество автомобилей в год, которое проедет по трассе, а также подсчитать количество машинокилометров, а также произвести еще ряд исследований. Всего подрядчику в ходе проектирования проекта будет нужно выполнить семь заданий. На них большинство из них отводится время в 30 дней. Более конкретных сроков когда будет закончено проектирование и начнется строительство трассы Екатеринбург-Казань – нет.

Заказчиком проектирования скоростной трассы выступает общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инвест». Источник финансирования работ по проектированию - собственные средства компании, говорится в документации к закупке.

Развитие скоростных автомагистралей в нашей стране – часть проекта, подписанного президентом России еще в 2014 году. Ожидается, что трасса Казань-Екатеринбург станет частью масштабного трансконтинентального проекта «Европа – Западный Китай». Как уточняют в Министерстве транспорта России, этот проект предполагает воссоздание Шелкового пути, который не одно тысячелетие связывал Европу и Китай. Протяженность этого обширного маршрута составит порядка 8 500 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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