Вице-премьер РФ заявил о проблемах при строительстве трассы Москва - Казань - Екатеринбург

Скоростную трассу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга должны достроить к 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о сложностях продления трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

- Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения, - написал Марат Хуснуллин.

В апреле Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию распорядился, чтобы трасса М-12 Москва - Екатеринбург была достроена за три года. Изначально ее строительство планировали закончить к 2030 году.

Напомним, что ранее проработать продление трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга поручил министру транспорта Евгению Дитриху премьер-министр России Михаил Мишустин. Дорога Казань-Екатеринбург должна стать частью масштабного трансконтинентального проекта строительства автодороги «Европа - Западный Китай».