Как будет работать продленка в школах в новом учебном году: рассказывают в департаменте образования Екатеринбурга

В условиях пандемии группы продленного дня могут работать только при определенных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге учебный год начнется в очной системе. Однако в школах из-за пандемии коронавируса продолжат действовать противоэпидемические меры. Это касается и групп продленного дня, в которых ученики остаются после уроков до конца рабочего дня. В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, как продленка будет работать в условиях пандемии.

- В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции школы не могут допустить смешение контингента обучающихся из разных классов, параллелей. Поэтому если из одного класса набирается группа детей для группы продленного дня (как правило, рентабельно 15 человек), то такая группа будет открыта. Если группа не набирается, то директор открыть группу продленного дня не может, - рассказали в ведомстве.

Также там отметили, что директор может предложить родителям оставлять ребят на продленку, только если в школе есть для этого все условия. В учебном заведении должны быть педагоги, которые будут осуществлять присмотр за детьми в послеурочное время, свободные кабинеты, где будут находиться ученики, а также должен быть продуман режим питания детей в часы после уроков. При этом группы продленного дня могут работать, как в первую, так и во вторую смену.

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