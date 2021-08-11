В Свердловской области учебный год начнется в очной форме

Линейки отменять не собираются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области учебный год начнется в очной системе. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков. Чиновник отметил, что летние лагеря работали с загрузкой в 75%.

- На сегодняшний день мы не видим причин для перевода учеников на дистанционную систему обучения. Обязательная вакцинация для учителей не введена, - пояснил Павел Креков.

Кроме этого было озвучено, что уже шесть тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса.

- Ситуация остается напряженной. Мы пятую неделю в одних цифрах заболеваемости. Есть непринципиальное снижение, но эти цифры не говорят о тенденции. Заболеваемость остановилась на высоком уровне. В преддверии нового учебного года очень важно провакцинировать максимальное количество человек. С учетом последней партии в области имеется 150 тысяч доз вакцины. Это «Спутник V», «Спутник Лайт». Ревакцинацию прошли шесть тысяч свердловчан. Очень много людей остается на амбулаторном лечении, а большинство пациентов в стационаре нуждаются в подаче кислорода, - отметил Павел Креков.