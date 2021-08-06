Свердловчанам, которых гроза оставила без электричества, вернут свет во второй половине дня

В ночь на 6 августа на Екатеринбург и пригород обрушился ливень с сильной грозой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области электроснабжение, которое нарушила гроза, восстановят 6 августа к 16:00. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Ситуация с технологическими нарушениями не критична и контролируема. Полностью завершить ликвидацию последствий непогоды и возобновить подачу ресурса в дома жителей планируется не позднее 16.00 сегодняшнего дня, - заявил первый замминистра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

По данным на 9:00 6 августа неподключенными к сетям в разных муниципалитетах Свердловской области остаются около шести тысяч человек. Также отключения энергии были Верхней Пышме, Ирбите, Нижнем Тагиле, Артемовском, Алапаевском, Туринском, Сысерстком и Белоярском городских округах.

В ночь на 6 августа на Екатеринбург и пригород обрушился ливень с сильной грозой. Из-за непогоды было зафиксировано около 70 отключений на оборудовании различного класса напряжения. Большая часть неполадок была устранена к 03:00.

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