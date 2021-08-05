Уральцу, насмерть сбившему ребенка в Белореченском, грозит до 12 лет лишения свободы

Мужчина, погубивший ребенка, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности Фото: УГИБДД по Свердловской области

На мужчину, насмерть сбившему девятилетнего мальчика в Белореченском поселке Свердловской области накануне днем, 4 августа, завели уголовное дело. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения в алкогольном опьянении, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, ребенок переходил с папой дорогу по пешеходному переходу, когда на них вылетела машина с пьяным водителем. Мальчик скончался на месте. Его отец остался жив - от удара он упал, но травм не получил. Виновника аварии отправили в изолятор. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

- Подозреваемый задержан, в ближайшее время планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного соответствующей меры пресечения, - рассказали в СК по Свердловской области. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина по фамилии Масленников, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, из-за подделки документов и краже.

Напомним, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Свердловской области.

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