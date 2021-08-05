На Урале пьяный водитель насмерть сбил девятилетнего мальчика

Водитель был на столько пьян, что не заметил, что сбил ребенка и не сразу остановился Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Белореченский Белоярского района Свердловской области накануне вечером, 5 августа, пьяный водитель легковушки насмерть сбил девятилетнего мальчика. Трагедия произошла напротив дома №22 по улице Уральская. Ребенок переходил с папой дорогу по пешеходному переходу, когда на них вылетела машина. Водитель был настолько пьян, что даже не заметил, что наехал на человека и какое-то время продолжал ехать, протащив сбитого мальчика по дороге.

- Водитель автомобиля ВАЗ- 21053, мужчина 1958 года рождения, двигаясь по улице Уральская, допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, после чего продолжил движение, протащил ребенка-пешехода под днищем автомобиля более 50 метров и съехал в правый кювет, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Отца мальчика легковушка не задела. Он рассказал автоинспекторам, что переходил с сыном дорогу, держа его за руку, и не заметил машину, которая вылетела из-за поворота, когда они уже шли по пешеходному переходу. Неожиданно он почувствовал удар справа и упал на дорогу. Когда мужчина встал, его сын уже лежал на обочине без сознания.

На место трагедии прибежала сожительница водителя. Она рассказала, что перед тем как мужчина сел за руль, он вместе с ней пил на дне рождения друзей в поселке Кочнево. Водитель же, наехавший на ребенка, рассказать и объяснить сотрудникам ГИБДД ничего не смог, так как был очень сильно пьян. По данным госавтоипекции, результат освидетельствования на опьянение показал 0,910 мг/литр. За рулем мужчина ездит уже 36 лет, за нарушениями его раньше не замечали.

результат освидетельствования на опьянение показал 0,910 мг/литр Фото: УГИБДД по Свердловской области

Виновника аварии для дальнейшего разбирательства поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Гражданам следует помнить, что алкоголь негативно сказывается на реакции автомобилиста. Даже при минимальном уровне водитель уже не способен адекватно оценивать дорожную ситуацию, замедляется реакция и возникает желание постоянно прибавлять скорость. Такое поведение приводит к трагическим последствиям не только для самого нетрезвого водителя, но и для окружающих, - напомнили в УГИБДД по Свердловской области.

О водителях, севших за руль в нетрезвом состоянии нужно сообщать по телефону 02 или 112 – в службу вызова экстренных оперативных служб.