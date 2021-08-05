Прокуратура проконтролирует дело свердловчанина, который насмерть сбил ребенка

Мужчина за рулем был настолько пьян, что даже не заметил, что наехал на человека и какое-то время продолжал ехать, протащив сбитого мальчика по дороге. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Белоярская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование дела 63-летнего свердловчанина, который насмерть сбил 9-летнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели несовершеннолетнего в результате ДТП, возбужденного по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения), - говорится в сообщении.

Авария произошла в поселке Белореченский на улице Уральская накануне вечером, 4 августа примерно в 19:40. По предварительной информации, водитель ВАЗ-21053 наехал на нерегулируемой «зебре» на 9-летнего мальчика и его отца. Мужчина за рулем отечественного автомобиля был настолько пьян, что даже не заметил, что наехал на человека и какое-то время продолжал ехать, протащив сбитого мальчика по дороге. Ребенок погиб. Виновника аварии для дальнейшего разбирательства поместили в изолятор временного содержания.