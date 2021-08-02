В Екатеринбурге вынесли приговор южанину, обвиняемому в убийстве 19-летней девушки

Тело девушки нашли в лесу в 30 километрах от Екатеринбурга Фото: соцсети

В Екатеринбурге вынесли приговор Лочинбеку Низомидинову, обвиняемому в убийстве 19-летней Яны Смирновы.

- Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным Лочинбека Низомидинова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку), - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Трагедия произошла в прошлом году. В конце февраля Яна пропала. Ее искали волонтеры и полиция. 20 марта стало известно, что ее обнаружили мертвой в лесу около поселка Рассоха, в 30 километрах от Екатеринбурга.

Оказалось, что девушку задушил ее знакомый, Лоченбек Низомидинов, который одно время общался с ней через соцсети и узнал, что Яна собиралась в гости к своему молодому человеку в Башкирию. Ревность и стала мотивом убийства.

- Низомидинов нанес последней не менее девяти ударов в область левого бедра, после чего, приискав и вооружившись неустановленным предметом, используя его в качестве петли, накинул на шею потерпевшей, послед чего ее задушил. Смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Лочинбек Низомидинов свою вину не признал. Суд отправил его на 9 лет 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима.

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