Известный уличный художник из Аргентины расписал стену УрГЭУ

В работе Элиан использовал фирменные черты своего стиля Фото: предоставлено организаторами Стенограффии

Известный уличный художник из Аргентины Элиан Чали расписал стену Уральского государственного экономического университета. Яркую абстракцию звезда мирового стрит-арта нарисовал на ВУЗе в рамках фестиваля «Стенограффия». Стена университета была выбрана для работы не случайно - художнику важна была архитектурная форма. Кроме того, он хотел изобразить абстракцию на нестандартной поверхности.

В работе Элиан использовал фирменные черты своего стиля: базовую геометрию, абстракцию и контрастные цветовые решения. Организаторы фестиваля отметили, что подобные изображения не определены конкретными образами - прохожий сам может додумать, что он видит в этой работе.

- Абстракция не дает заранее подготовленных ответов, тебе нужно додуматься. А еще она работает как мост. Я строю одну часть моста, а прохожие достраивают ее, - рассказывает Элиан Чали.

Отметим, что Элиан известен своими работами на весь мир. Их можно найти в более чем 30 странах.

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