В Екатеринбурге появился мурал, нарисованный немецкими художниками

В создании необычного изображения принимали участие художники Линн Леманн и Деннис Гэртнер из немецкой команды ZEBU. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в рамках фестиваля «Стенограффия» появилась первая работа от иностранных художников. Мурал нарисовали фасаде жилого дома, который расположен на улице Мамина-Сибиряка, 10. В создании необычного изображения принимали участие художники Линн Леманн и Деннис Гэртнер из немецкой команды ZEBU.

- Работа авторов из Берлина называется Connections и акцентирует внимание на важности теплых и дружеских человеческих отношений. Команда ZEBU изобразила человеческие фигуры абстрактно, чтобы каждый мог увидеть в работе что-то свое, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Коллектив ZEBU представлял свои работы в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Лондоне и других городах по всему миру. «Стенограффия» проходит в уральской столице уже в 12 раз. В этом году Екатеринбург посетят художники из Аргентины, Италии, Финляндии, Германии и Греции.