В Екатеринбурге уличные художники нарисовали на здании огромный тающий ледник

Высота объекта 36 метров. Фото: пресс-служба Уральского института управления

В Екатеринбурге команда уличных художников фестиваля «Стенограффия» закончила одну из первых работ. Теперь на здании общежития Уральского института управления – филиала РАНХиГС на 8 марта,70 появилось гигантское изображение тающего ледника.

Автором работы стал итальянец Роберто Кирреда (Roberto Ciredz). Он, вместе с другими художниками, трудился над работой в течение пяти дней. Это один из первых крупных объектов фестиваля уличного искусства «Стенограффия», который завершится в Екатеринбурге 31 августа.

Ширина работы 14 метров. Фото: Уральский институт управления

- Графика и объемы, геометрия и природа — основные инструменты Roberto Ciredz. В своей работе он использовал синие оттенки, олицетворяющие быстро меняющееся время, - рассказывают в пресс-службе Уральского института управления. - Стиль Roberto самобытен и порождает антитезу: геометрия — есть город, а легкие, меняющиеся оттенки — природа.

Художник осознал проблему противопоставления природы и города после как переехал в Болонью, где почти нет растений.

Художники трудились над рисунком пять дней. Фото: пресс-служба Уральского института управления

- Я люблю и уважаю природу, и через свои работы пытаюсь привлечь внимание людей к ее проблемам, - говорит Roberto.

Изображением огромного тающего ледника Роберто Кирреда рассчитывает привлечь внимание к проблемам экологии, поэтому почти каждая его работа в серии подобных 3D-муралов говорит о хрупкости природы.

- На фасаде здания общежития УИУ художник изобразил таяние ледников в Антарктиде из-за глобального потепления, которое появилось из-за вредных выбросов в атмосферу, - уточнили в пресс-службе Уральского института управления.

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