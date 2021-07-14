Итальянский художник украсит фасад «общаги» уральского вуза видами Сардинии

В высоту работа будет 36 метров и 14 в ширину. Фото: пресс-служба Уральского института управления

В Екатеринбурге на фасаде общежития Уральского института управления (филиала РаНХиГС) появился гигантский мурал. Арт-объект появится на 8 Марта,70. Он будет выполнен в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Автор изображения – всемирно известный уличный художник, итальянец Роберто Сиредц.

Итальянец вместе с командой екатеринбургских художников начал раскрашивать фасад общежития 14 июля. Как и требует технология, перед нанесением краски стену загрунтовали.

Художники преступили к работе утром 14 июля. Фото: Фото: пресс-служба Уральского института управления

- Роберто Сиредц говорит, что для него источником вдохновения служит захватывающая дух природа Сардинии, образное восприятие которой он пытается сочетать с городскими формами благодаря математике и геометрии, - рассказывают в пресс-службе УИУ. - Проще говоря, объемы и графические решения задает город, а цветовую схему дарит впечатлительному сардинцу природа.

Работы над оформлением стены общежития высотой 36 и шириной 14 метров продлятся до вечера 18 июля. Этот объект станет одной из первых крупных работ в рамках «Стенограффии».

Фестиваль продлится в Екатеринбурге до 31 августа.