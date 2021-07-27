Пропажу девушки заметили лишь через месяц. Фото: Instagram

Сысертский районный суд начнет рассматривать дело об убийстве блогерши Кристины Журавлевой 5 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда. Заседание начнется в 14:00 по местному времени.

- Дело рассмотрит судья Анастасия Бреус, - утонила консультант Сысертского районного суда Ирина Мурашова.

Напомним, что, по версии следствия, Кристина Журавлева стала жертвой супруга Дмитрия. В апреле этого года мужчина задушил жену, а потом несколько дней хранил тело в доме. Перед тем, как выбросить труп в лес, Журавлев переодел жену в уличную одежду. Позже он выбросил тело в лесу.

- Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости её прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на неё кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону Сысерти, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Дмитрию Журавлеву грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.