Семья сгоревшего у Макаровского моста строителя получит 800 тысяч рублей

Мужчину убило током Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге компания, которая занимается строительством Макаровского моста, должна выплатить семье погибшего на объекте рабочего 800 тысяч рублей.

Ранее прокуратура Орджоникидзевского района после проверки обратилась в суд с заявлением к ООО ТК «Элитстрой», требуя взыскать компенсацию морального вреда в пользу супруги сгоревшего на стройке рабочего. Речь идет о 300 тысячах рублей, которые нужно выплатить в пользу супруги погибшего и 500 тысячах в пользу двух его детей.

Кировский районный суд удовлетворил эти требования лишь частично, отказав супруге рабочего в компенсации морального вреда. Однако Свердловский областной суд не согласился с этим решением, постановив выплатить помимо полумиллиона еще 300 тысяч рублей.

Трагедия произошла 25 июля 2019 года. Тогда рабочий прибыл к Макаровскому мосту на машине, оборудованной гидроманипулятором. Когда он разгружал строительные материалы, то задел ЛЭП стрелой манипулятора.

После этого автомобиля загорелся, водителя ударило током, он сгорел на месте ЧП. После этого было возбуждено уголовное дело.

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