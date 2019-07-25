2019-07-25T09:54:27+03:00
Происшествия

Погиб оператор: в Екатеринбурге кран задел электропровода и загорелся

Погиб оператор крана
Маргарита МАХОНИНА
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Огонь ликвидировали за три минутыОгонь ликвидировали за три минутыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в Екатеринбурге на улице Гражданской произошло возгорание. Об этом сообщили автомобилисты, которым преградили проезд. В пресс-службе МЧС рассказали, что крановые манипулятор, который работал на месте, задел высоковольтные провода.

Возгорание потушили за три минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возгорание потушили за три минутыФото: Алексей БУЛАТОВ

– Все под напряжением, которое достигает 10 тысяч вольт, – рассказали в пресс-службе МЧС. – Наши подразделения на месте, но не могут приступить к тушению.

Погиб человек - оператор крана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погиб человек - оператор кранаФото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные ждали, пока энергетики обесточат участок. Только после этого они начали ликвидировать возгорание. На тушение потребовалось всего три минуты: огонь занимал три метра.

Погиб оператор крана. Наш корреспондент сообщает, что тело прикрыли тканью. Пожарные покинули место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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