Погиб оператор: в Екатеринбурге кран задел электропровода и загорелся

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-25T09:54:27+03:00

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Утром в Екатеринбурге на улице Гражданской произошло возгорание. Об этом сообщили автомобилисты, которым преградили проезд. В пресс-службе МЧС рассказали, что крановые манипулятор, который работал на месте, задел высоковольтные провода.

Возгорание потушили за три минутыФото: Алексей БУЛАТОВ

– Все под напряжением, которое достигает 10 тысяч вольт, – рассказали в пресс-службе МЧС. – Наши подразделения на месте, но не могут приступить к тушению.

Погиб человек - оператор кранаФото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные ждали, пока энергетики обесточат участок. Только после этого они начали ликвидировать возгорание. На тушение потребовалось всего три минуты: огонь занимал три метра.

Погиб оператор крана. Наш корреспондент сообщает, что тело прикрыли тканью. Пожарные покинули место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU