2019-09-03T19:29:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти рабочего на Макаровском мосту

Мужчина не смог выбраться из загоревшегося крана
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти рабочего на Макаровском мостуВ Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти рабочего на Макаровском мостуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти рабочего на Макаровском мосту. Мужчина не смог выбраться из загоревшегося крана.

- По факту смерти оператора крана-манипулятора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»), - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Ранее прокуратура Свердловской области уточняла, что манипулятор принадлежал ООО «СТК Элитстрой», на стройке Макаровского моста он работал по подряду ГУДСР.

Напомним, ЧП произошло 25 июля. Крановый манипулятор задел высоковольтные провода. Напряжение, по словам МЧС достигало 10 тысяч вольт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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