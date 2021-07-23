Уральцы, пострадавшие в страшном ДТП в Лесном, остаются в больнице

ДТП произошло утром 10 июня 2021 года. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Стало известно о состоянии людей, которые пострадали в ДТП на проходной завода в городе Лесном Свердловской области, когда автобус, у которого отказали тормоза, въехал в толпу.

Тогда пятерых пострадавших экстренно отправили на вертолетах в Екатеринбург. На сегодняшний день двое их них до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на личной странице в Instagram.

- Одного из них спасти, к сожалению, не удалось. Но двое уже выписаны после лечения, еще двое пока в больнице – написал губернатор.

Куйвашев отметил, что если бы не служба санитарной авиации, то последствия аварии могли быть еще хуже. Вертолеты Центра медицины катастроф четыре раза вылетали в Лесной, и доставляли в Екатеринбург пострадавших.

Напомним, авария в Лесном произошла утром 10 июня. Автобус врезался в проходную «Электрохимприбора», рядом с которой стояли люди.

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