В Свердловской области 12-летний хоккеист изнасиловал одноклубника

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Патруши Сысертского района 12-летний школьник надругался над 11-летим мальчиком. Инцидент произошел в туалете спортивного комплекса «Эксперимент» на улице Центральной. По предварительной информации, дети ходят на одну секцию хоккея. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в силовых структурах.

- Потерпевший пришел домой и рассказал обо всем маме, а та уже позвонила в полицию, - объясняет инсайдер «КП». – Дети из благополучных семей, на учете в полиции не состояли, проблем с психикой не было.

Полиция уже направила материалы проверки в следственный отдел СКР Сысерти.

- Причина случившегося пока неизвестна. В любом случае насильник не будет привлечен к уголовной ответственности, так как не достиг 14-летнего возраста.

Напомним, что в Краснотурьинске 12-летнего подростка, который изнасиловал 9-летнюю девочку, отправили в школу закрытого типа. Почти три года назад аналогичному наказанию подверглась школьница, которая принимала участие в жестком убийстве инвалида в Березовском.