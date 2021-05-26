На Урале суд решил судьбу подростка, который изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у младшего брата

12-летний парень три года пробудет в школе закрытого типа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 12-летнего Станислава (имя изменено. – Прим. Ред.), изнасиловавшего 9-летнюю девочку на глазах у младшего брата, отправили в школу закрытого типа на три года.

О шокирующем случае, произошедшем в поселке подсобном под Краснотурьинском, «Комсомолка» рассказывала в начале мая. Источник в правоохранительных органах сообщил нашему изданию, что компания из трех мальчиков, самому старшему из которых было 12 лет, заманила 9-летнюю школьницу в лес. Там девочку изнасиловали.

До сих пор точно неизвестно, сколько школьников принимали участие в изнасиловании (в СКР произошедшее не комментируют).

«КП-Екатеринбург» доподлинно известно, что следователи местного СК пытались завести на Станислава уголовное дело по четвертой части статьи 131 УК РФ (Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). Но в возбуждении дела было отказано в связи с возрастом подростка (в нашей стране уголовная ответственность наступает с 14 лет).

Как рассказали «КП» в суде города Краснотурьинска, следствие ходатайствовало о наказании не только для Станислава. По-видимому, в преступлении принимали участие как минимум двое школьников (в суде не раскрывают их личности).

- Поступило два административных иска в отношении двух несовершеннолетних. Один был рассмотрен вчера. Требования территориальной комиссии по делам несовершеннолетних были удовлетворены. Несовершеннолетний был отправлен в специализированное учебно-испытательное учреждение закрытого типа сроком на три года, - рассказали в суде города Краснотурьинска.

Заседание по второму школьнику в настоящий момент продолжается. Обвинение потребовала для него аналогичное наказание.