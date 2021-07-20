Старт Уральской индустриальной биеннале перенесли из-за коронавируса

Уральская индустриальная биеннале из-за пандемии стартует позже, чем планировалось Фото: Алина СУРИНА

Старт Уральской индустриальной биеннале перенесли с 16 на 30 сентября из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Об этом рассказала комиссар выставки современного искусства Алиса Прудникова на встрече с главой региона Евгением Куйвашевым.

- Мы проработали планы А, В и С, прогнозируя различные варианты развития событий. И надеемся, что совместными усилиями мы справимся с этой волной коронавируса, все будет хорошо и биеннале состоится, - рассказала она.

Глава региона на встрече отметил, что, не смотря на то, что на данный момент сложно прогнозировать какой будет эпидситуация осенью, к выставке нужно готовится предусматривая все коронавирусные меры.

Напомним, что Уральская индустриальная биеннале пройдет в регионе в шестой раз. Накануне Евгений Куйвашев заявил, что в Екатеринбурге может появиться собственная площадка выставки современного искусства. Он предложил комиссару биеннале подумать над вариантами для размещения выставки.