В Екатеринбурге появится собственная площадка биеннале

Губернатор пообещал подыскать биеннале свою площадку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в Екатеринбурге может появиться собственная площадка Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

- В этом году в Екатеринбурге в шестой раз пройдет Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Я посещаю выставку каждый раз и давно думаю, что биеннале нужна собственная площадка в нашем городе - сообщил губернатор в своем Instagram.

Также Куйвашев 19 июля встретился с комиссаром выставки Алисой Прудниковой. Он предложил ей подумать над вариантами для размещения биеннале. Губернатор сказал, уже этой осенью в Екатеринбурге состоится обсуждение подходящих зданий.