Свердловские власти не будут штрафовать участников Царского Крестного хода, потому что «его не было»

Шествие проходило в ночь с 16 на 17 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официально традиционного Крестного хода в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге не состоялось. Региональные власти запретили его проводить, а Екатеринбургская епархия заявила, что не организовывала его и если кто-то вдруг решит сам пройти по его маршруту, то это будет его личное решение. Тем не менее таких людей нашлось не мало. По данным епархии в шествии приняли участие около двух тысяч человек. О том, будут ли по отношению к этим людям предприниматься какие-либо меры «Комсомолка» уточнила у вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

- Мы не правоохранительные органы, поэтому мы никаких мер не предпринимаем, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Бидонько. - Обычно у нас 60-70 тысяч человек в Крестных ходах участвовало. Сейчас около двух тысяч. Условно говоря, кто-то прошел. Понятно, что можно по разному считать. По крайней мере я считаю, что призывы не участвовать подействовали на подавляющее большинство граждан, которые могли бы и хотели принять участие. Люди просто адекватно оценили обстановку эпидемиологическую, что это просто не безопасно, и не пришли. Поэтому официально у нас никакого Крестного хода не проводилось.

Перед началом шествия у Храма-на-Крови проводилась Божественная литургия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Крестный ход проводится ежегодно в память о Царской семье, которая была убита большевиками в подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Шествие символически повторяет тот путь, которым большевики вывозили тела к шахте на Ганиной Яме.