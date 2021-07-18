В Екатеринбурге неизвестные вандалы осквернили могилу убийцы царя

Фото: европейско-азиатские новости

В Екатеринбурге неизвестные во время крестного хода в ночь с 16 на 17 июля осквернили могилу убийцы царя Ермакова. Вандалы залили краской надгробную плиту исторической личности. Об этом пишет телеграм-канал «Свет. Екатеринбург».

- Вообще это не первый раз, когда вандалы оскверняют могилу Ермакова, ранее его заливали краской в 2018 году, - пишут администраторы канала.

Напомним, в этом году крестный ход был не совсем обычным. Дело в том, что из-за пандемии власти официально запретили шествие до Ганиной ямы, однако православные активисты ослушались приказа губернатора. Более того Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений написал в Telegram, что число участников шествия составило около двух тысяч человек.