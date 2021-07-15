Отлученный от церкви отец Сергий призвал отказаться от крестного хода

Напомним, накануне в Свердловской области разгорелся скандал из-за проведения крестного хода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отлученный от церкви опальный отец Сергий призвал православных не ходить на крестный ход, который состоится во время Царских дней в уральской столице. Его должен провести митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Обращение экс- схиигумена разместили паломники Среднеуральского женского монастыря на странице в социальных сетях.

- Время безмолвия, тишины исихии пришло. Время пришло не болтать на Крестном ходу, а молиться дома каждому человеку, это важнее. Не бродить надо, а молиться, общаться с Богом на месте как Батюшка прп. Серафим, - говорится в обращении отца Сергия.

Напомним, накануне в Свердловской области разгорелся скандал из-за того, что губернатор запретил проводить в Екатеринбурге крестный ход из-за пандемии. На что митрополит Евгений Кульберг заявил, что верующие пройдут Крестный ход, несмотря на запрет. Более того, он написал, что пойдет на него сам.