На Урале осудили мужчину, который жестоко убил своего начальника

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Свердловской области 24-летнего жителя Невьянска будут судить за жестокое убийство своего 44-летнего начальника. Известно, что трагедия произошла в ночь на 1 февраля этого года в поселке Верхнее Дуброво. Молодой человек, будучи нетрезвым, из-за разногласий со своим бригадиром задумал расправу. Для преступления он использовал колун и нож.

- На протяжении некоторого времени подсудимый высказывал недовольство тем, что бригадир постоянно предъявляет к нему различные претензии по работе и в быту. Это способствовало развитию между ними личной неприязни, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Обвиняемый вооружился колуном и, зайдя в комнату бригадира, нанес ему несколько ударов в область головы. Затем разнорабочий взял нож и причинил им удар своему оппоненту в область шеи. Но после расправы парень не торопился покидать место преступления. Он снял тело своей жертвы на мобильный телефон и разослал своим знакомым. По решению суда молодой человек проведет в колонии строгого режима восемь лет.