На Урале мужчина зарубил шефа колуном и разослал трэш-видео друзьям

Для убийства парень использовал колун и нож. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области 24-летний парень зверски убил своего бригадира из-за разногласий по работе. Причем после расправы мужчина снял тело своей жертвы на видео и разослал ролик друзьям, хвастаясь своей выходкой.

По версии следствия, все произошло в ночь на 1 февраля 2021 года в поселке Верхнее Дуброво. Предполагаемый убийца и его жертва работали в одной строительной бригаде и жили в одном доме. Его сняли на время, пока бригада выполняла подряд.

- На протяжении последнего времени обвиняемый при общении со знакомыми высказывал недовольство тем, что бригадир постоянно предъявляет к нему различные претензии по работе и в быту, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области.

В итоге разнорабочий буквально возненавидел своего бригадира. Накануне убийства обвиняемый и жертва пили алкоголь. Посиделки закончились после того, как 44-летний бригадир ушел в свою комнату, а вот его подчиненный в этот момент задумал плохое.

- Обвиняемый вооружился колуном и, зайдя в комнату бригадира, нанес ему несколько ударов в область головы. Затем разнорабочий взял нож и причинил им удар своему оппоненту в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СК.

Но после расправы парень не торопился покидать место преступления.

- Он стал снимать на свой сотовый телефон видео, запечатлевая не только окровавленного потерпевшего, но и цинично комментируя происходящее. После съемки он разослал видеозапись своим знакомым с помощью мессенджера и социальной сети, сообщив, что он наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После этого разнорабочий попытался сжечь в печке нож. Но у оружия лишь оплавилась рукоятка. Только после этого разнорабочий решил рассказать о своем поступке. Он сообщил о произошедшем хозяину арендованного дома, который тут же вызвал полицию.

Приехавшие силовики задержали парня. Ему предъявили обвинение по первой части статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. СКР собирается ходатайствовать, чтобы на период следствия разнорабочий находился под стражей. Если его вина будет доказана, то он может попасть в колонию на срок до 15 лет.