Прокуратура выяснит, почему котенка не взяли на рейс самолета

Животное пережило сильный стресс. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В «Кольцово» пассажирка рейса Екатеринбург – Москва оставила коробку с котенком после того, как ее попросили оплатить перевозку питомца. Об этой истории ранее писала «КП-Екатеринбург». В связи с этим, свердловская транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

- В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, – сообщили в транспортной прокуратуре.

Также транспортная прокуратура напоминает, что провозить домашнее животное в самолете можно с предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена правилами авиакомпании. Если такой возможности нет, то животное перевозят в багажном отделении самолета.

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