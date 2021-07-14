Животное пережило сильный стресс. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге зоозащитники пришли на помощь 10-месячному котенку, который оказался не нужен своей хозяйке. Женщина бросила пушистика на площади перед аэропортом Кольцово, когда узнала, что за его перевозку придется доплачивать. К таким тратам пассажирка рейса в Москву оказалась не готова.

Испуганный малыш бегал по улице, пока его не поймали сотрудники аэропорта.

Кот полностью здоров. Фото: приют «Клякса»

- В рамках взаимодействия с зоозащитниками кот был передан в приют. Мы обращаемся ко всем пассажирам, путешествующим с животными - пожалуйста, перед полетом ознакомьтесь с правилами перевозки домашних животных, которые действуют в авиакомпании. Не делайте своих питомцев заложниками вашей неосведомленности, - пояснил «КП» директор по стратегическим коммуникациям Кольцово Андрей Клименских.

Котенка передали в приют «Клякса», и хотя он специализируется на травмированных животных, волонтеры согласились оставить его у себя.

- Сейчас идет поиск новых хозяев для кота. Он абсолютно здоров, немного пуглив, но это из-за пережитого стресса. В ближайшее время я обращусь в полицию с заилением на хозяйку, - добавила руководитель приюта Татьяна Ионина.

Напомним, что в начале 2017 года семья из Екатеринбурга бросила в сугроб переноску с болонкой. Собака умерла от переохлаждения.