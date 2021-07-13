Съезд с ЕКАД на Челябинский тракт в сторону Екатеринбурга перекроют завтра

Фото: департамент информационной политики

Съезд с ЕКАД на федеральную трассу М5-Урал в сторону Екатеринбурга перекроют завтра, 14 июля. Ограничение связано со строительством развязки. Автомобилистов перенаправят по съезду с Челябинского тракта, на ЕКАД, в сторону поселка Большой Исток.

- Таким образом по съезду будет организовано двустороннее движение, транспортные потоки будут двигаться в обоих направлениях. Прямой проезд по федеральной трассе в обоих направлениях остается без изменений, - рассказали в департаменте информационной политики.

Съезд будет закрыт строителями для проезда до 1 октября. Напомним, что строительство развязки соединит Полевской и Челябинский тракты и замкнет обход Екатеринбурга в кольцо.

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