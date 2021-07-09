48-летний Сергей является инвалидом первой группы в связи с проблемами со зрением. Фото: соцсети

В Кировграде 48-летнего массажиста Сергея Л. Обвинили в приставаниях к несовершеннолетним девочкам. Мужчина является инвалидом первой группы по зрению.

СК считает, что от действий Сергея пострадали четыре школьницы – от 14 до 16 лет. По версии следствия, он гладил обнаженную грудь девочек.

- Все эпизоды произошли в массажном кабинете «Кировградской ЦГБ» в период с начала февраля по апрель нынешнего года, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

На массажиста завели четыре уголовных дела по первой части статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Сейчас Сергей Л. находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге слепого массажиста Артема Аракеляна также обвинили в сексуальном преступлении против несовершеннолетних. Его приговорили к 15 годам колонии. Супруга мужчины настаивала на том, что девочки оговорили инвалида.