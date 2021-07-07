В Екатеринбурге водитель «Лады» сбил велосипедиста

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня, 7 июля, рано утром водитель «Лады» сбил велосипедиста. 33-летний мужчина неожиданно выехал навстречу автомобилисту, и тот не успел среагировать. ДТП произошло возле дома на улице Чистая,34.

- Водитель, управляя автомашиной Лада 210740, двигаясь по улице Чистая со стороны Сибирского тракта в направлении ул. Альпинистов допустил столкновение с велосипедистом, который двигался со встречного направления.

Велосипедиста с переломом правой ноги и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в ОКБ № 1. По данным ГИБДД, за рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1988 года рождения, водительский стаж которого составляет 13 лет. За нарушение ПДДД к административной ответственности он привлекался 4 раза. Медосвидетельствование показало, что во время ДТП он был трезв.

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