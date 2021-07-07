В Екатеринбурге пенсионер на велосипеде с электродвигателем получил травмы, въехав в «Ладу»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня утром, 7 июля, 70-летний мужчина на велосипеде с электродвигателем получил травмы, въехав в «Ладу». ДТП произошло возле дома на Сибирском тракте, 15.

- Водитель велосипеда, двигаясь по ул. Сибирский тракт со стороны ул. Трактовая в сторону переулка Слободской допустил наезд на впереди стоящую автомашину Лада GFK110, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

С сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой велосипедиста госпитализировали в 23 больницу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что велосипедисты являются равноправными участниками дорожного движения. Следовательно, они обязаны знать и соблюдать ПДД. За их нарушение для велосипедистов установлена отдельная ответственность.

Смотреть видеосюжет В Екатеринбурге 70-летний велосипедист влетел в стоящую машину

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb