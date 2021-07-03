Виновнику смертельной аварии на Малышева пересмотрят приговор

Защита екатеринбуржца просит смягчить приговор, потерпевшие - просят ужесточить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд пересмотрит приговор молодому художнику Владимир Васильеву, которого признали виновником смертельной аварии на улице Малышева и назначили в качестве наказания девять лет и три месяца колонии общего режима. Апелляция назначена на 20 июля. Защита екатеринбуржца просит смягчить приговор, потерпевшие - просят ужесточить.

Про назначение даты нового заседания рассказала Ирина Алферова - гражданская жена погибшего пассажира такси Виталия Никифорова.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Прокуратура свердловской области направила в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда возражение на смягчение наказания. В частности, известно, что после аварии Васильев вел себя неадекватно и просил включить ему музыку, что свидетельствует о том, что он находился в состоянии опьянения.

Напомним, по версии следствия, 4 августа 2019 года пьяный Владимир Васильев, который является сыном полковника Росгвардии, угнал у своего приятеля Никиты Фомина коричневый KIA Rio и на высокой скорости протаранил четыре автомобиля. В результате столкновения погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.