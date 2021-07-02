Банкнота с изображением Екатеринбурга должна появиться в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова. Эти варианты наиболее часто встречаются при обсуждении в экспертной группе, которая решает, какой из символов уральской столицы может быть изображен на новой купюре. Информацию об этом подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

- Банк России устанавливает для отбора такие критерии, как значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкнотах. То есть образ должен быть важным как для жителей округа, так и для всей России. Кроме того, изображение должно быть таким, чтобы при переносе на купюру, а это специфическая процедура, оно оставалось бы узнаваемым и однозначным, - отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Напомним, что Центральный банк России включил в экспертную группу по выбору дизайна для новой купюры четырех специалистов из Екатеринбурга. Окончательный выбор изображений для банкнот сделает именно Совет директоров Банка России. Банкнота с изображением Екатеринбурга должна появиться в 2023 году, когда городу исполнится 300 лет.

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