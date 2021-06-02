Екатеринбург не сменит Хабаровск на пятитысячной купюре

Банкноты с изображением Хабаровска останутся в обращении как минимум 10 – 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изображение Хабаровска оставят на пятитысячной купюре. Банкноты старого образца временно будут выпускать наравне с новыми, на которых будет изображен Екатеринбург. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Я встретился в Москве с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Удалось договориться, что минимум 10 – 15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в 5 тысяч с видами Екатеринбурга, - написал глава Хабаровского края на своей странице в Instagram.

Напомним, что банкнота с изображением Екатеринбурга должна появиться в 2023 году, когда городу исполнится 300 лет. Центральный банк России включил в экспертную группу по выбору дизайна для новой купюры четырех специалистов из Екатеринбурга. Они будут решать, какой из символов уральской столицы может быть изображен на новой банкноте.

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