Фото: instagram/glava.ekb

Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга, показал свой вариант пятитысячной купюры. По мнению градоначальника, на банкноте должно появиться здание администрации города, а именно башня с часами.

Напомним, в 2025 году Центробанк выпустит в обращение шесть модернизированных купюр с усовершенствованием защитным комплексом и современным дизайном. На лицевой стороне банкнот номиналом в 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся, соответственно, изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На их оборотной стороне будут достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Чтобы выбрать, какие именно достопримечательности достойны появиться на купюрах, собрали комиссию.

- Изначально среди экспертов не было екатеринбуржцев. Сейчас интересы нашего города учтены! В экспертную группу включены представители Екатеринбурга, - написал Орлов в своем Instagram, где поделился вариантом купюры.