Дизайн для пятитысячной купюры выберут четыре екатеринбуржца

Окончательные объекты из списка для изображения на купюре отберет Совет директоров Банка России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный банк России изменил состав экспертной группы по выбору дизайна для новой купюры номиналом 5 тысяч рублей и включил в состав четырех специалистов из Екатеринбурга. В группу вошли Владимир Блинов, Михаил Вяткин, Сергей Каменский и Александр Левин. Они будут решать, какой из символов уральской столицы может быть изображен на новой банкноте.

Фото: скриншот с сайта Банка России

- Изначально среди экспертов не было екатеринбуржцев. Сейчас интересы нашего города учтены! В экспертную группу включены представители Екатеринбурга. Благодарен Центробанку за сотрудничество в этом вопросе, - написал на своей странице в Instagram глава города Алексей Орлов.

Отметим, что окончательные объекты из списка для изображения на купюре отберет Совет директоров Банка России.

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