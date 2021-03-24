Мэр Екатеринбурга предложил подумать, какую достопримечательность лучше поставить на купюру в 5000 рублей

Банкнота с Екатеринбургом появится лишь к 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, скоро Екатеринбург появится на купюрах в пять тысяч рублей. Об этом накануне сообщили в Центробанке. Однако какие именно достопримечательности нашего города украсят банкноту, пока не ясно. Подумать об этом мэр Алексей Орлов предложил самим горожанам.

- Давайте вместе подумаем, какой из десятков знаковых объектов нашего города мог бы попасть на новую банкноту, - написал Алексей Орлов на своей странице в Instagram. - Прекрасный вариант - здание администрации нашего города. Хотя в Екатеринбурге есть и другие интересные достопримечательности - гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, здание Уральского федерального университета.

Банкнота с Екатеринбургом появится лишь к 2023 году, то есть к 300-летию города. Новый дизайн сейчас разрабатывается. Кстати, старые банкноты с Хабаровском на пятитысячной купюре по-прежнему будут в ходу даже после того, как его сменит Екатеринбург.

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