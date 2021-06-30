Синоптики рассказали, когда на Урале спадет аномальная жара

Синоптики обещают, что из-за циклона надвигающегося с Европейской территории России, на Урале спадет жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал с Европейской территории России надвигается циклон, который принесет облака, дожди и грозы. Об этом рассказали синоптики Уральского гидрометцентра. Аномальная жара спадет в Свердловской области к выходным.

- Жаркая погода на Урале продержится еще три дня. В предстоящую субботу погода переменится на севере Свердловской области, в воскресенье свежее станет и в южных районах, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В субботу и воскресенье в регионе ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, днем от +20 до +25.

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